Merr fund vala e të nxehtit afrikan

16:20 07/08/2022

Sinoptikanët: Java nis me rreshje, bien temperaturat

E diela shënon fundin e kësaj vale të të nxehtit afrikan në vendin tonë.

Temperaturave përveluese të cilat kapercyen edhe 40 gradë celcius në zona të caktuara ju ka ardhur fundi.

Sinoptikanët kanë parashikuar që e hëna të nisë me reshje shiu në shumë zona të vendit, ndërsa mesjava do të shënojë edhe rënie me 3 gradë të temperaturave.

E gjithë java e 2 e Gushtit parashikohet të jetë e paqëndrueshme.

