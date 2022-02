Merr prodhimin e baxhos, s’jep lekët: Mund të mos t’i jap fare

21:04 18/02/2022

Ledion Lici nga qyteti i Gjirokastrës tregon, se i ka shitur qumështin e deleve të tij një baxhoje në Gjirokastër, të cilën e zotëron Drini Peta.

“Unë si fermer kërkoja baxho për qumështin tim për ta shitur dhe gjeta një baxho në Tepelenë. Ky personi i baxhos quhet Drin Peti”, tha Ledioni.

Ata kishin rënë dakord që në datën 5 të çdo muaji, Ledioni do merrte lekët. Por që nga muaji Mars Ledioni nuk i ka marrë paratë, që shkojnë 2 milionë e 550 mijë lekë të vjetra.

“Drinit i kam çuar qumësht 4 muaj. Në muajin e parë më ka dhënë vetëm 500 mijë Lekë. Në muajt e tjerë e ka shtyrë, e ka shtyrë dhe nuk më ka dhënë lekët. Totali i lekëve është 2 milionë e 550 mijë Lekë. Katër muaj qumësht ia kam dorëzuar atij. Muhabetin e bëmë që lekët do jepeshin në fund të muajit. Në datën 5 unë merrja lekët gjithmonë. Unë e besova dhe ia dorëzova prapë qumështin se nuk kisha ku ta çoja. Këtë punishte e kam furnizuar me qumësht deleje. Qumështin e kam shitur me 1 mijë Lekë litrin”, u shpreh i riu.

Vetë qytetari është drejtuar tek pronari i baxhos në muajin Shtator, pasi ishin bërë 6 muaj, pa marrë paratë e tij, por nga pronari i thuhet, se do t’ia kthejë të hollat për një muaj, pasi ka patur vështirësi.

Denoncuesi: Si do vejë puna e lekëve?

Pronari: E s’ti jap…

Denoncuesi: Fare?

Pronari: (Qesh) Po si s’do t’i jap?! Pupupu vetëm atë s’e bëj dot.

Denoncuesi: Po kur? Vajtën 6 muaj.

Pronari: Dobët shumë puna. Tani më kanë bllokuar dhe punën e licencës. Ra pandemia, mbylla lokalin nja 5-6 muaj. Kur u sëmura, ika fare. Shumë lekë vajti dhe tani mezi e riciklojmë. Po ke frikë se do humbasësh lekët, të bëjë vëllai me noteri, të të jap dhe një lekë interes. Nuk jam unë nga ata.

Denoncuesi: Po ti the, mbaron 30 ditëshi, në datën 5 ke lekët. Hajd se prita nga data 30 deri në datën 5, prita 5 ditë. Po jo 6 muaj.

Pronari: Menduam, se do ecte shitja si kur filloi, që erdhën emigrantët. Kishim cikë shitje, cikë punë. U pre prapë. Muaji, që jemi, do jetë muaji, që do t’i mbyll.

Pas një muaji përsëritet i njëjti premtim duke ndryshuar afati. Paratë do të jepen në 25 Dhjetor.

Denoncuesi: Fjalën që na dhe s’e mbajte. Vajte 1 muaj e 10 ditë afërsisht.

Pronari: Vajti goxha. Në 27, sa ishte atë ditë.

Shoqëruesi: Në 27 the, që do ia japësh lekët ccunit. Unë s’pres dot më. Më ka vajt atje ku s’duhet.

Pronari: Po, e di. Tani është kohë e vështirë shumë.

Shoqëruesi: Ti e ke vetë fajin, se na the…Ne të thamë sa…

Pronari: Nga kënaqësia. Pa mund të thoja hajdeni në fund të vitit edhe do ishim zënë atë dite e do ishte harruar.

Shoqëruesi: Tani realen na doli, që na dole nga llafi. Na thuaj datën, o vëlla!

Pronari: Unë të them datën. Brenda sezonit do mbarojë kjo punë.

Shoqëruesi: Brenda sezonit, që i bie në fund të vitit.

Pronari: I bie në 20-25 Dhjetor, se nga 25 s’punon më njeri.

Por sërish Ledioni nuk i merr dot paratë, që i takojnë./tvklan.al