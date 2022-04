Merr shembull Metën, Veliaj rendit gjithë cilësitë që nuk duhet të ketë presidenti i ardhshëm

16:06 08/04/2022

Për sa i përket identikitit të presidentit të ri, Erion Veliaj dha përcaktimin e tij. Ai tha se çdo figurë që është e kundërta e Ilir Metës dhe konsiderohet dinjitoze, do të konsiderohej me seriozitet. Ndër të tjera, ai nuk e përjashtoi mundësinë e ardhjes së një gruaje në karrigen e presidentit.

Erion Veliaj: Ka një grup pune në Partinë Socialiste si partia qeverisëse dhe partia më e madhe sot në Shqipëri dhe parlament që po mbledh rekomandime dhe dua t’i ftoj të gjithë qytetarët që nëse duan të rekomandojnë personalitete, njerëz që ata mendojnë që janë dinjitozë, që nuk na fusin në sherr me aleatët, që janë esëll shumicën e ditës, që nuk investojnë në përçarjen e vendit, që nuk i trajtojnë dekoratat e larta të Shqipërisë si teneqe për qoka elektorale.

Kush ka një ide për persona të këtij identikiti, që është gjithçka e kundërt me atë që është sot Ilir Meta, unë besoj do konsiderohej me shumë seriozitet. Unë besoj që në këtë vend ka burra dhe gra të mrekullueshëm. Ndonjëherë ne dëgjojmë ata që bërtasin më shumë, por nuk do të thotë që janë shumicë. Shoh në televizione njerëz që në tërmet janë inxhinierë dhe gjithologë për ndërtimin, pastaj po i njëjti person është edhe specialist epidemiolog edhe gjitholog i madh edhe për Covid-in, ndërkohë dëgjoj pastaj po të njëjtët njerëz që sot janë bërë specialistë të Ukrainës dhe Rusisë.

Nuk na duhen sharlatanë, sharlatanë kemi parë boll. Unë besoj që kur ti shikon me çfarë autoriteti qeverisi në atë post Alfred Moisiu, si identikit apo Bamir Topi i cili erdhi nga një parti politike, tha “prit pak, ti njerëz në bulevard, si këlyshë, nuk vret, kjo nuk mund të ndodhë”. Kemi pasur njerëz dinjitozë ndaj për sa kohë Shqipëria në ditët më të vështira ka prodhuar më të mirët e vet të vijnë në shërbim të publikut, unë besoj që çdo njeri është ndryshe nga karikatura që pamë Ilir Metën në 5 vitet e fundit, do ishte shumë i mirëpritur të vetëofrohej ose rekomandohej nga të tjerë.

Ka plot edhe shumë zonja që mund ta bënin fare mirë këtë punë dhe për sa kohë shumica e këshillit bashkiak janë zonja, shumica e bashkisë janë zonja, mbi 70% e qeverisë janë zonja ndaj s’e përjashtoj fare që një zonjë e nderuar të jetë kryetarja e ardhshme e shtetit dhe të na bashkojë, jo të na përçajë dhe me aleatët të mos fillojë luftëra imagjinare me dronë e male me gropa dhe mundësisht të jetë esëll pjesën më të madhe të ditës për të bërë një punë dinjitoze./tvklan.al