Një ditë para betimit si Kancelar i ardhshëm i Gjermanisë lideri i partisë konservatore të CDU-s Friedrich Merz dhe ai i socialdemokratëve Lars Klingbeil nënshkruan zyrtarisht marrëveshjen e koalicionit.

Merz u premtoi gjermanëve një qeveri që do të përpiqet të jetë e besueshme që nga dita e parë dhe do t’i marrë seriozisht shqetësimet e qytetarëve.

“Dua të shfrytëzoj këtë mundësi për t’u thënë qytetarëve se, nëse zgjidhem nesër dhe anëtarët e kabinetit konfirmohen më pas, do të keni një qeveri të vendosur për ta çuar Gjermaninë përpara me reforma dhe investime, një qeveri që do të përpiqet të jetë e besueshme që nga dita e parë, një qeveri që do t’i marrë seriozisht shqetësimet e njerëzve në vendin tonë”, tha Friedrich Merz, lideri i CDU.

Zëvendëskancelari dhe ministri i ri i financave, Klingbeil, thotë se qeveria e re do të forcojë industrinë dhe do të fokusohet tek produktet Made in Germany.

Teksa qeveria e re do të betohet ditën e martë janë zbuluar edhe emrat e ministrave të rinj. Boris Pistorius, politikani më popullor i Gjermanisë, është i vetmi ministër nga radhët e social demokratët që do të vijojë të ketë detyrën e tij pasi është konfirmuar sërish ministër i mbrotjes.

Ish-komisioneri për Gjermaninë Lindore, Carsten Schneider, 49 vjeç, do të marrë përsipër ministrinë e sapokrijuar për mjedisin dhe mbrojtjen e klimës, ndërsa ish-sekretarja e shtetit për integrimin, Reem Alabali-Radovan, 35 vjeç, do të bëhet ministre për bashkëpunimin ekonomik dhe zhvillimin.

Klan News