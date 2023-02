Mes ferrit për të shpëtuar jetë njerëzish

Shpërndaje







15:18 10/02/2023

OBSH i frikësohet faktit se shumë të mbijetuar mund të humbasin jetën e tyre në Siri për shkak të krizës

Një video dramatike e publikuar nga bashkia e Stambollit tregoi momentin kur një djalë i porsalindur u nxor nga rrënojat në provincën kufitare të Turqisë, Hatay. Foshnja u shpëtua 90 orë pas tërmetit të së hënës.

Foshnja dhjetë ditëshe i quajtur Yagiz Ulas u nxorr nga rrënojat nga shpëtimtarët së bashku me nënn e tij dhe të dy u dërguan me urgjencë në ambulancat për ekzaminim mjekësor. Ndërkaq edhe një tjetër burrë u shpëtua nga rrënojat e së njëjtës ndërtesë.

Shpëtimtarët gjermanë dhe turq u përpoqën të çlironin një grua të bllokuar nga tërmeti vdekjeprurës dhe t’i jepnin fund “ferrit të saj “, siç e quajti një vullnetar gjerman. Zeynep Kahraman ishte bllokuar nën një ndërtesë të shembur.

“Isha atje lart për rreth një orë dhe gjithçka që mundëm të dëgjonim ishte e qara e saj. Në fillim nuk isha i sigurt nëse ishte ajo, por ne vazhduam ta ngushëllojmë dhe qetësojmë. Nuk mund të imagjinoni se kjo është të jetosh në ferr për më shumë se 50 orë.”

Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe Sirisë kanë bërë thirrje për heqjen e sanksioneve të SHBA-së dhe Perëndimit ndaj Sirisë për të lehtësuar ndihmën humanitare pas tërmeteve katastrofike të së hënës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka deklaruar se ai kundërshton çdo formë sanksionesh. Ai konfirmoi se OKB-ja ka dërguar gjashtë kamionë me furnizime përtej kufirit nga Turqia në rajonin e kontrolluar nga opozita në Siri.

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka frikë se shumë të mbijetuar mund të humbasin jetën e tyre. Ekspertët shprehen se ekziston rreziku se do të ketë një fatkeqësi dytësore që mund të shkaktojë dëm për më shumë njerëz sesa tërmeti fillestar.

Mes luftës që ka shkatërruar çdo gjë por edhe goditja nga tërmeti sirianët kanë humbur shpresën për një jetë më të mirë. Ata presin me orë të tëra pranë ndërtesave për të gjetur të afërmit e tyre. 25-vjeçari Youssef ka kaluar dy ditë të tëra nëpër rrënojat e ndërtesave të shkatërruara në Aleppo.

“E gjithë familja ime vdiq: babai, nëna, vëllai, motra dhe nipi. Nuk di çfarë të them. Nuk mund ta besoj këtë, është si një ëndërr. Vërtet nuk mund ta besoj. Kam humbur familjen në një sekondë. Nuk mund ta besoj fare.”

Të tjerë kërkojnë ndihmë urgjente pasi bota i ka harruar.

“Jemi mësuar me sulme ajrore, jemi mësuar me raketa, me bomba, kjo është normale për ne. Por një tërmet, është një veprim i Zotit, kjo është hera e parë që ndodh me ne. Kthejini sytë nga ne ju lutem na ndihmoni.”

Përveç luftës dhe tërmetit dëshmitarët okularë dhe video e shpërndarë nga Helmetat e Bardha treguan përmbytje të mëdha në fshatin sirian Al’Tloul, Siri , pasi shirat e dendur frynë lumin në periferi të kufirit turko- sirian. Një digë e vogël pranë fshatit u shemb duke mbuluar fushat dhe shtëpitë me ujë.

Pamjet me dron nga provinca Iskenderun e Turqisë treguan makina duke lëvizur nëpër rrugët e përmbytura katër ditë pas një tërmeti të madh që goditi rajonin. Media shtetërore turke raportoi se nivelet e ujit arritën 200 metra. Pas tërmeteve që rrafshuan një pjesë të qyteteve të saj, Turqia po përballet me një nga sfidat e saj kryesore, si të strehojë qindra mijëra njerëz të mbetur pa shtëpi në mes të dimrit.

Klan News