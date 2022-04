Mes lotësh, Albana Nanaj rrëfen humbjen e vëllait 35 vjeç dhe më pas të nënës së saj

23:06 09/04/2022

Në emisionin “E ardhmja është vajzë” në “Klan Plus”, gazetarja Albana Nanaj ka treguar mes dhimbjes momentet më të vështira në jetën e saj.

Mes lotësh, Nanaj ka rrëfyer humbjen e vëllait 35-vjeçar dhe më pas të nënës së saj.

Albana Nanaj: Dhe unë në jetën time kam pasur humbje të fuqishme, shumë të fuqishme. Kam qenë shtatzënë me Tomasin, kam humbur vëllain nga një aksident rrugor. Isha 9-muajshe dhe nuk munda dot që të vija në Shqipëri sepse jetoja në Itali, por organizova gjithë ceremoninë dhe gjithçka nga Italia sepse kishim 5 ditë që e prisnim kështu që gjeta forcën dhe në muajin e 9 të shtatzënisë që të përballesha me një fenomen shumë të rëndë për mua, për më tepër dhe gjendjen siç isha sepse një grua shtatzënë është më emocionale, është dhe më e dobët.

Unë nuk e di forcën ma dha Zoti, doli nga vetja ime. Është ajo shprehja që nuk e dimë se sa të fortë jemi derisa ndodhemi para gjërave. Ajo ka qenë një nga “bombat e jetës time”. Isha shumë e lidhur me vëllain. Ishte 25 vjeç.

Por kjo nuk ishte e vetmja e jetës time. Lidhja e një vajze me nënën, me prindërit në përgjithësi, por me nënën prind-fëmijë është më e fuqishme. Kështu që kam humbur dhe nënën para 9 vjetësh dhe nëna më ka vdekur në dorë. Unë kam qenë ajo që i kam dhënë frymën e fundit. Kam gjetur forcën, ashtu siç më donte ajo: Ti Albana, je e fortë më thoshte mua dhe unë ia dhashë frymën e fundit./tvklan.al