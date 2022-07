Mes zërave për ndarje, Kendall Jenner dhe Devin Booker shfaqen së bashku

19:40 19/07/2022

Dyshja u panë së bashku në dasmën e një miku të modeles në Kaliforni

Kendall Jenner dhe Devin Booker, vazhdojnë të shuajnë gjithmonë e më shumë thashethemet se mund të jenë ndarë.

Së fundmi dyshja janë shfaqur së bashku në dasmën e një miku të modeles në Nepa Velli, Kaliforni.

Gjatë një foto të postuar në Instagram Story, 26-vjeçarja nuk e tregoi portretin e tyre në foto, por ylli i NBA shihet teksa kishte vendosur dorën rreth belit të modeles.

Kendall u shfaq e veshur me një fustan të gjatë në ngjyrë jeshile të errët, ku në sy binin detajet me rrudha.

Me flokët e kapura topuz, ylli i “The Kardashians” e kompletoi pamjen e saj me një grim natyral. Ndërsa , Devin Booker u shfaq i veshur me një kostum të zi.

Thashethemet për ndarjen e Kendall Jenner dhe Devin Booker nisën në Qershor, ku në media të shumta u raportua se çifti kanë pasur diskutime për të ardhmen e tyre, se nuk ishin në drejtimin e duhur dhe se kishin stil jetese të ndryshme.

