Mesazhi i Armand Dukës për Vitin e Ri 2024: Uroj të jetë një vit edhe me më shumë suksese për futbollin shqiptar

Shpërndaje







13:43 31/12/2023

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka ka përcjellë mesazhin e urimit për Vitin e Ri 2024. Gjatë fjalës së tij, Duka ka theksuar se suksesi më i madh në futbollin shqiptar për vitin 2023, është padyshim kualifikimi i Kombëtares në Euro 2024. Duka ka uruar që 2024-shi të ketë edhe më shumë suksese për futbollin shqiptar.

Mesazhi i plotë i Presidentit Duka në prag të festës së Vitit të Ri 2024:

“Sot, duke qenë dita e fundit e vitit 2023, gjej rastin të falënderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për rezultatet e futbollit shqiptar gjatë këtij viti. Vërtetë viti 2023 mund të konsiderohet një nga vitet më të suksesshme dhe me më shumë ngjarje historike për futbollin shqiptar. Kemi shënuar një rritje rekord të numrit të futbollistëve gjatë këtij viti, rreth 2 mijë të rinj që i janë bashkuar lojës tonë. Kemi investuar dhe ndryshuar infrastrukturën në vend me disa projekte në bashkëpunim me pushtetet vendore dhe me qeverinë e Shqipërisë.

Gjatë këtij viti kemi organizuar shumë aktivitete, kemi organizuar në mënyrë perfekte dhe me sukses garat kombëtare. I kemi shtuar ato, jo vetëm në futbollin profesionist, por edhe në futbollin amator. Pa dyshim edhe kampionatet e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Por ajo që është qershia mbi tortë, ai që është suksesi më i madh i Shqipërisë së futbollit për vitin 2023 janë paraqitjet fantastike të ekipit tonë kombëtar, rezultatet e saj dhe kualifikimi për në EURO 2024. Kualifikimi i bindshëm si asnjëherë tjetër dhe i cilësuar si skuadra më e mirë e grupit. Viti 2023 do të mbahet mend gjatë si një vit i suksesshëm dhe me hapa pozitivë përpara për futbollin shqiptar.

Edhe njëherë, duke qenë në fundvit, do të doja të falënderoja të gjithë për kontributin: futbollistët, trajnerët, arbitrat, të gjithë ata që kanë bashkëpunuar me futbollin shqiptar. Pa dyshim sponsorat e Kombëtares dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, administratën e FSHF-së, që ka bërë një punë të palodhur për të organizuar në mënyrë perfekte dhe profesionale në Shqipëri, të gjitha aktivitetetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Dua të theksoj se në Shqipëri gjatë këtij viti janë organizuar 13 turne ndërkombëtarë, të besuar nga UEFA këtë vit.

Gjithashtu, këtë vit FSHF mori votëbesimin për të organizuar finalet e Kampionatit Europian 2025. Do të doja t’i falënderoja gjithë edhe njëherë për kontributin dhe t’i uroja një vit të mbarë. Gëzuar Festat! Gëzuar Vitin e Ri! 2024 të jetë një vit akoma më i mirë, akoma me më shumë rezultate për futbollin shqiptar. Dhe pse jo, me rezultate shumë pozitive në EURO 2024 në Gjermani.

/tvklan.al