Mesazhi i Infantino: Barazi në futboll

23:23 18/08/2023

Kreu i FIFA i kënaqur me organizimin e Kupës së Botës, thirrje futbollistëve të luftojnë për barazi

Kupa e Botës për femra ka gjeneruar më shumë se 570 milionë Dollarë të ardhura, duke i dhënë mundësinë FIFA-s që të shmangë humbjet financiare.

Qeveria botërore e futbollit vendosi që të rriste shpërblimet financiare për kombëtaret fituese me 10 herë më shumë krahasuar me edicionin e 2015-ës.

Presidenti Xhani Infantino deklaroi në Konventën e Futbollit të Grave se edicioni i nëntë i Botërorit të femrave ka qenë më i miri dhe më i madhi. Ai shtoi se rritja e numrit të përfaqësueseve pjesëmarrëse nga 24 në 32 ishte zgjedhja e duhur.

“Pati disa zëra që pyetën: a do të kushtojë shumë? Apo ne nuk kemi të ardhura të mjaftueshme, do të duhet të subvencionojmë. Dhe mendimi ynë ishte, mirë nëse duhet të subvencionojmë, do të subvencionojmë, sepse duhet ta bëjmë këtë.

Ky Botëror gjeneroi mbi 570 milionë Dollarë amerikanë në të ardhura dhe kështu shpenzimet u balancuan. Nuk humbëm para dhe të ardhruat ishin të dytat më të larta krahasuar me çdo sport tjetër, përveç natyrisht Kupës së Botës për meshkuj”.

Shpërblimi prej 440 milionë dollarësh për Kupën e Botës Katar 2022 ishte dukshëm më shumë se sa 152 milionë Dollarë që do të ndahen për femrat në Australi dhe Zelandë të Re.

Por Infantino ka një mesazh të forte për sportistet.

“Unë u them të gjitha femrave! Ju keni fuqinë për të ndryshuar. Zgjidhni betejat e duhura! Ëndërroni e të luftojmë për barazi!”

Eventit të Kupës së Botës për femra do të përfundojë më 20 Gusht, ku Anglia do të përballet në finale ndaj Spanjës në Sidnei.

