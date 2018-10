Xhafaj: Largohem me vullnetin tim

Fatmir Xhafaj ka reaguar pas largimit nga detyra e Ministrit të Brendshëm. Në një deklaratë për mediat, Xhafaj thotë se largohet me vullnetin e tij, megjithatë ai nuk jep arsye se përse vendosi të dorëhiqet nga dikasteri që drejtonte prej më shumë se një viti.

“Pas më shumë se 1 viti në krye të Ministrisë së Brendshme, me vullnetin tim, i kam paraqitur Kryeministrit Edi Rama dorëheqjen time si Ministër i Brendshëm, duke e falënderuar për besimin e dhënë me emërimin në këtë detyrë të rëndësishme” thotë Xhafaj në një deklaratë.

Duke e konsideruar ardhjen e tij në këtë detyrë si mision të vështirë, Xhafaj thotë se sot ndihet krenar pasi sipas tij, gjatë kësaj periudhe Ministria që drejtonte dhe Policia e Shtetit arriti suksese shumë të rëndësishme në forcimin e rendit dhe sigurisë në vend.

“Erdha në këtë detyrë për një mision të vështirë, shërbeva me pasion, me modesti dhe me devotshmëri në shërbim të shtetit, të ligjit dhe të qytetarëve. Sfidat kanë qenë tepër të mëdha, por jam krenar se në krye të një ekipi me integritet e përkushtim në Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, kemi mundur të arrijmë suksese shumë të rëndësishme në forcimin e rendit dhe sigurisë në vend, disa prej tyre të konsideruara të pamundura për vite të tëra”.

Në fund, ministri tashmë i dorëhequr ka disa falenderime.

“Falënderoj të gjithë ekipin, kolegët, miqtë e mi dhe veçanërisht familjen time, si dhe të gjithë ata që më vlerësuan, besuan dhe më mbështetën gjatë gjithë kësaj periudhe. Vlerësim dhe mirënjohje nga zemra për të gjithë ata gra dhe burra në uniformë, për gjithçka bënë gjatë kësaj periudhe në luftë me krimin dhe paligjshmërinë. Një falënderim i veçantë edhe për partnerët vendas dhe ata të huaj, agjencitë ligj zbatuese vendase e ndërkombëtare, mbështetja e të cilëve ka qenë një inkurajim shumë i rëndësishëm”.

Ishte Kryeministri Edi Rama, i cili mëngjesin e kësaj të shtune njoftoi largimin e Xhafajt nga posti i Ministrit të Brendshëm dhe emërimin në vend të tij të Sandër Lleshit. /tvklan.al