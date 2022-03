Mesila Doda: U bë gjenocid politik në PD, sot ka vakum në parti

21:48 24/03/2022

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, deputetja Mesila Doda është shprehur se në këtë parti nuk ka asnjë koncept të së djathtës moderne.

Gjatë fjalës së saj, Doda ka thënë se PD-ja erdhi në këtë pikë sepse “në këtë parti u bë një gjenocid politik”.

Mesila Doda: Ne e kemi ditur që Partia Demokratike u bë si një “ombrellë” e atyre që quheshin anti-komunistë. Sot, ne i kemi të larguar nga ai koncept i anti-komunizmit meqënëse ka qenë 30 vite më parë, nuk kemi bërë asnjë proces të plotë të asaj, ndërkohë që ne nuk kemi marrë asnjë koncept të së djathës moderne. Flitet tek-tuk ndonjë gjë, por nuk kemi asnjë bashkim vlerash që t’i bashkojë.

Blendi Fevziu: Kush ka vendimmarrje sot në PD?

Mesila Doda: Nuk ka pra, se këtë po them. Ndërkohë iku Basha dhe nuk ka më sepse Alibeaj që është sot i vendosur është shumë i dyshimtë në legjitimitetin e tij. Do të duhet që të ketë një proces. Në këto kushte, nuk është më i rëndësishëm se kush ka firmën dhe kush ka vulën, është procesi, i cili merr të gjithë bazën, i cili do të duhjej që të thërriste dhe të kishte një regjistër perfekt.

Blendi Fevziu: Pse erdhi këtu PD-ja?

Mesila Doda: Besoj se erdhi për mungesën e njerëzve politikë aty brenda dhe për faktin që u imponuan njerëzit që duhej të zgjidheshin. Ne e kemi ngritur zërin 8 vite përpara dhe ikën të gjithë për këtë arsye. U dogjën 2 breza me politikanë në PD, u bë gjenocid politik në PD dhe ikën 2 breza 40-50 dhe 30-40.Sot ka një vakum në parti./tvklan.al