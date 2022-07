Mësime në humbjen me Dudelange

13:05 11/07/2022

Shehi i Tiranës beson tek kualifikimi

Në “Air Albania”, Tirana është e bindur se do të rikthehet tek fitorja, madje me kualifikim në turin e dytë të Champions League. Përballja e parë me Dudelange ka qenë mësim për bardheblutë.

“Nuk jemi të kënaqur me atë që dhamë në fushën e lojës, për shkak të terrenit dhe interpretimit. Kemi pak pishman kartonin e kuq”.

Orges Shehi i ka dhënë porositë e rastit. Të gjitha mundësitë për kualifikim janë. Skuadrës së tij i duhet të imponojë lojën e vet në sfidën e së martës mbrëma.

“Kundërshtari më i avantazhuar. Janë të gjitha mundësitë që skuadra të shprehet mirë dhe të dalim ke loja jonë, të shpejtojmë aksionet që ta vëmë në vështirësi. Nëse e bëjmë këtë do dalim me sh gëzim nga ndeshja. Duhet të jemi në ekuilibër. Objektivi të fitojmë ndeshjen”.

Ndeshja e kthimit me Dudelange do të luhet të martën në “Air Albania” në orën 20:00.

Tv Klan