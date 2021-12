Messi e Mbappe nuk mjaftojnë

22:40 02/12/2021

Prezenca për 90 minuta e 7 herë fituesit të Topit të Artë, Lionel Messi nuk i ka mjaftuar PSG për të siguruar tre pikët në javën e 16-të të Ligës W. Kampionët e Francës nuk shkuan më shumë se një barazim 0-0 në shtëpi përballë Nisë, duke treguar edhe njëherë se ylli argjentinas nuk është konsoliduar ende me shokët e rinj të skuadrës.

Me Neymar të dëmtuar, Messi dhe Mbappe nuk dhanë atë që pritej në fushën e blertë, duke ndarë pikët me skuadrën e Nisës dhe humbur mundësinë për ta thelluar më tej diferencën me Marsejën ndjekëse. Skuadra e Sampaolit likujdoi minimalisht 1-0 Nantes për të marrë vendin e dytë pas hapit fals të Rene. Tashmë distanca me PSG kryesuese shkon në 12 pikë, por ka një ndeshje më shumë për të zhvilluar.

Klan News