Messi trishton Hong Kongun

23:52 04/02/2024

Ylli argjentinas nuk u aktivizua në sfidën miqësore që Inter Miami e fitoi 4-1

Lionel Messi trishtoi fansat e tij në Hong Kong, pasi nuk u aktivizua në takimin miqësor që Inter Miami pati kundër 11-shes më të mirë të kampionatit vendas që përfundoi 4-1 për amerikanët.

Ylli argjentinas qëndroi në stol bashkë me Luis Suarez dhe asnjë nuk u aktivizua. Sulmuesi ka një tërheqje muskulore dhe stafi mjekësor vendosi të mos rrezikonte që t’i jepte lejen për t’u aktivizuar.

Rreth 40,000 tifozë ishin të pranishëm në stadiumin e Hong Kongut vetëm për të ndjekur stërvitjen e së shtunës dhe ato që mbizotërinin ishin brohorimet “Messi! Messi! Messi!”.

Bashkëpronari i ekipit amerikan dhe një nga emrat e njohur të futbollit anglez Dejvid Bekam ishte pjesë e turit, ndërsa nuk mungoi edhe ndërveprimi me fëmijët.

Biletat për ndeshjen u shitën brenda 1 ore nga publiku i etur për të parë tetë herë fituesin e Topit të Artë.

Ndalesa e radhës e sulmuesit dhe Inter Miamit do të jetë në Tokio, ku skuadra do të vazhdojë turin parasezonal me një miqësore ndaj kampionëve të Visel Kobe.

