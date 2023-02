“Mësuesit në grevë të jenë realistë”, ministrja britanike shfaqet në emision me orë 10 mijë £

21:03 01/02/2023

Ministrja britanike e Arsimit, Gillian Keegan u bëri thirrje mësuesve që dolën këtë të mërkurë në grevë që të jenë realistë me kërkesat e tyre për rritje pagash, në një kohë me inflacion të lartë. Siç shkruan DailyMail, thirrja e saj erdhi në një kohë kur në dorë mbante një orë Rolex me vlerë 10 mijë paund… Sekretarja e Edukimit doli mëngjesin e kësaj të mërkure në emision, ndërkohë që me mijëra arsimtarë braktisën mësimin, duke shkaktuar jo pak stres tek prindërit.

Rreth 85 përqind e shkollave qëndruan të mbyllura plotësisht ose pjesërisht për shkak të grevës.

Duke folur për BBC Breakfast, Ministrja Keegan tha se nuk ishte diçka realiste, që të kërkohej rritje page për të kompensuar inflacionin, pasi sipas saj në këtë mënyrë mund të rrezikohej rritja edhe më tej e inflacionit. “Duhet të kujdesemi për të gjithë në ekonomi”, tha ajo.

Këtë të mërkurë, rreth 500 mijë punonjës të sektorit publik, përfshirë 300 mijë mësues dolën në grevë./tvklan.al