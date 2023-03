Mesut Ozil lë futbollin

15:57 22/03/2023

34-vjeçari njofton tërheqjen e menjëhershme

Mesut Ozil del në pension! Ish-ylli i Arsenalit dhe Real Madridit e konfirmoi këtë me një postim në Twitter.

“Unë kam pasur privilegjin të jem një futbollist profesionist për gati 17 vjet tani dhe ndihem jashtëzakonisht mirënjohës për mundësinë. Por javët dhe muajt e fundit, pasi kam pësuar edhe disa dëmtime, është bërë gjithnjë e më e qartë se është koha për t’u larguar nga skena e madhe e futbollit”, tha ai.

Mesfushori e mbylli karrierën në Turqi me Istanbul Basaksehir. Ai tërhiqet pas një karriere të gjatë duke fituar La Ligën dhe Kupën e Mbretit me Real Madridin dhe më pas u transferua në Arsenal ku fitoi katër herë FA Cup.

Në nivel klubesh ka veshur fanellën e Schalke 04, Werder Bremen dhe Fenerbahce. Ozil gjithashtu luajti me përfaqësuesen gjermane duke ngritur Kupën e Botës në vitin 2014.

Tashmë Ozil do të shijojë familjen, por premton se do të mbetët në skenën e futbollit. Postimin e tij e mbyll me fjalët “Shihemi së shpejti”.

