Mësyu shtëpinë e kunatit dhe e dhunoi, ky i fundit përfundon në arrest shtëpie

19:10 29/10/2023

Në përmbledhjen e pjesës së dytë të “Shihemi në Gjyq”, ndërmjetësja Eni Çobani veçon një fakt të rëndësishëm të konfliktit mes kunatave. Anxhela e ka sjellë kunatën, Sulltanën në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan sepse ndihet e kërcënuar nga bashkëshorti i saj.

Sulltana është larguar nga shtëpia bashkëshortore në Tetovë së bashku me vajzën e mitur 13-vjeçare për t’i shpëtuar dhunës me të cilën përballej. Ajo ka mbërritur në shtëpinë e vëllait ku jetojnë edhe prindërit e tyre. Por bashkëshorti i Sulltanës, me profesion polic ka mësyrë shtëpinë së bashku me të birin.

Eni Çobani: Zotëria, të nesërmen e kësaj dite është nisur bashkë me djalin që e ka thirrur nga Gjermania dhe ka mbërritur në shtëpinë e vjehrrit të vet, pra të Anxhelës në orën 7:30 ose 19:30 të mbrëmjes, ka qenë vakti i darkës, të tërë kanë qenë të shtruar në tavolinë mes tyre edhe fëmija 2 vjeç e gjysmë i Anxhelës. Hyrja e beftë e Sulejmanit në dhomë ka shkaktuar jo vetëm reagim nga familjarët, por ka qenë një gjuhë shumë e egër dhe agresive nga ana e tij për faktin “këtë zonjën mbajeni, vajzën ma jepni se unë do të kthehem në shtëpi”.

Aty ka ndodhur një përleshje. Zotëria duke njohur patjetër më mirë se të tjerët se si bëhet denoncimi, ka mbërritur në policinë e Kamzës dhe ka denoncuar bashkëshortin e Anxhelës sikundër ai ka qenë duke dhunuar babain e vet dhe Sulejmani paska hyrë bashkë me djalin për të ndarë kunatin nga vjehrri. Sot bashkëshorti i Anxhelës është me arrest shtëpie duke vazhduar gjyqin pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë pikërisht për veprën “dhunë në familje”./tvklan.al