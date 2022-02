Meta: Keqmenaxhimi i fondeve për pandeminë, armik i shëndetit publik dhe jetës së qytetarëve

11:26 08/02/2022

Presidenti Ilir Meta thotë se situata në menaxhimin e fondeve në sektorin e Shëndetësisë vijon që të ketë mungesa të theksuara sa i takon transparencës dhe llogaridhënies në Shqipëri.

Kreu i shtetit ka shpërndarë një artikull të “Zërit të Amerikës” dhe thotë që një organizatë prestigjioze ndërkombëtare ngre shqetësimin se Shqipëria është ndër të paktat vende në Europë dhe rajonin e Ballkanit që ende nuk ka publikuar të dhëna dhe raporte mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve gjatë pandemisë.

Reagimi i Metës:

KEQMENAXHIMI I FONDEVE PËR PANDEMINË, ARMIK I SHËNDETIT PUBLIK DHE JETËS SË QYTETARËVE!

Pas Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe Organizata prestigjoze ndërkombëtare “Together for Life” ngre me të drejtë shqetësimin se Shqipëria është ndër të paktat vende në Europë dhe rajonin e Ballkanit që ende nuk ka publikuar të dhëna dhe raporte mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve.

Sipas “Together for Life”:

Prokurimet emergjente për përballimin e pandemisë nuk ishin transparente

Më shumë se gjysma e prokurimeve në shëndetësi, me vetëm 1 operator në garë

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) dhe Qendra Spitalore “Nënë Tereza”, në krye të enteve publike për riskun e lartë të zbatimit të ligjit dhe të përdorimit të fondeve publike

MSHMS, e dyta pas Agjencisë së Blerjeve të përqendruara për numrin e madh të ankesave në Komisionin e Prokurimit Publik

Nga marsi 2020 deri në maj 2021, 18% e totalit të kontratave me kompanitë për furnizime me materiale që kishin lidhje me COVID-19 ishin sekrete.

Si pasojë e procedurave të përzgjedhura dhe vakumeve ligjore, disa procedura prokurimi rezultuan jo efektive, duke mos siguruar në kohë pajisjet mjekësore të domosdoshme për situatën COVID- 19./tvklan.al