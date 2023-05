Meta: Më 14 Maj, opozita qytetare do t’i bëjë një trepikësh të paparë Ramës

Shpërndaje







21:05 12/05/2023

Koalicioni opozitar “Bashkë Fitojmë” ka mbyllur fushatën këtë të Premte në Tiranë. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta tha në fjalën e tij se më 14 Maj do të bëhet ndarja përfundimtare e sistemit monist me pushtetin vendor.

“Mezi kam pritur që të mbarojë kjo fushatë në mënyrë që Shqipëria të ndahet me këtë sistem monist në pushtetin vendor. Edi Rama si një kryeministër për fat të keq delinkuent u përpoq të devijonte llogaridhënien në këto 4 vite të pushtetit absolut të 60 gomerëve të tij. Miliarda euro nga taksat e qytetarëve që janë paguar për bashkitë e vendit dhe që kanë përfunduar në xhepat e Edi Ramës më së shumti dhe 60 gomerëve të tij. Më 14 Maj me thikë të lëmë pas monizmin dhe korrupsionin absolut të Ramës dhe 60 gomerëve të tij dhe të vendosim transparencën e kryebashkiakëve të zgjedhur nga vota juaj.”

Ai nuk kurseu falenderimin ndaj Sali Berishës, për realizimin e procesit të Primareve.

“Kam një falenderim të veçantë për profesor doktor Sali Berishën sepse guxoi në situatën më kritike të demokracisë së vendit që të realizonte procesin e primareve, ishte një proces i rrezikshëm sepse Rama nuk ka bërë asgjë më me pasion se sa të përçajë opozitën. Ne nga primaret kemi një avantazh të jashtëzakonshëm.”

Meta u shpreh i bindur për fitoren në Tiranë, Durrës dhe Elbasan ditën e zgjedhjeve lokale.

“Igli Cara, Luciano Boçi dhe Belo në Tiranë, janë protagonistët e kësaj fushate. Dhe më 14 Maj opozita qytetare do t’i bëjë kryeministrit më të korruptuar në historinë e shqipërisë i cili ka qenë dhe një basketbollist i dështuar, do t’i bëjë një trepikësh të paparë, Tiranë Durrës, Elbasan!

Kjo nuk do të thotë se ky është dimensioni i fitores tonë, por për shkak të peshës së madhe që kanë qytetet, këta emra kanë shkëlqyer me programin e tyre, integritetin e tyre sepse këta janë të rinjtë, ndërsa ky i Tiranës jo vetëm ka 8 vjet që gënjen, mashtron, paguan inceneratorin që nuk ekziston, që ka futur në borxh qytetarët e Tiranës, por njëkohësisht të gjithë këta bëjnë gjithçka, çdo krim zgjedhor, krim elektoral.

Më 15 Maj këshilli i ri i bashkisë dhe kryetari i bashkisë do fillojnë të numërojnë 1 milionë pemët se ku janë në Tiranë. Ndërkohë gjeografia e fitores tonë do jetë e jashtëzakonshme. Nuk jemi thjesht opozita politike, ne do fitojmë sepse ne përfaqësojmë opozitën qytetare që është shumë më e gjerë. Ne do të fitojmë sepse garantojmë transparencë absolute.”/tvklan.al