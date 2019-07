Meta, mesazh Ramës e Bashës

Presidenti Ilir Meta iu është drejtuar sot me një mesazh palëve politike. Ai u kërkon që në 13 Tetor qytetarëve t’u krijohet mundësia që në mënyrë të qetë, civile dhe demokratike të shprehin sovranitetin e tyre për të gjitha institucionet, vendore dhe qendrore, përfshi dhe Presidentin nga populli.

Meta thotë se nuk mund të vazhdohet më të ecet në dy rrugë të kundërta që nuk takohen me njëra-tjetrën: në njërën anë atë të kapjes së çdo institucioni, çdo zyre dhe çdo vendi pune, dhe atë të delegjitimimit të çdo institucioni nga ana tjetër.

“30 qershori iku si një datë e përbashkët vetëm kalendarike. Përpara kemi një datë tepër të rëndësishme, për ne dhe të ardhmen e vendit tonë, 17-18 tetor 2019, kur Këshilli i Bashkimit Europian do të marrë një vendim për çeljen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Koha është tani! Në 19 tetor do të jetë shumë vonë!”, shkruan Meta.

