Meta: Minimumi i fitores së opozitës është trekëndëshi Tiranë-Durrës-Elbasan

23:08 10/05/2023

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, deklaroi këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” se minimumi i suksesit të opozitës në zgjedhjet vendore të 14 Majit është fitorja në trekëndëshin Tiranë-Durrës-Elbasan. Meta u shpreh se në këto zgjedhje nuk ka dështim për opozitën.

Jonida Shehu: E para është cili është suksesi ose dështimi i këtyre zgjedhjeve të paktën për Ilir Metën, Partinë e Lirisë, por edhe për koalicionin. Për ju brenda koalicioni në fund të ditës. Cili do të jetë rezultati që ju do ta quani sukses dhe në bazë të të cilit sigurisht do të bëni më pas edhe kalkulimet e forcës suaj politike për jetën politike pas 14 Majit dhe cili do të quhet dështim.

Ilir Meta: Para se të kalojmë tek 10 vitet që vijnë për rezultatin jam i sigurt që do të jetë një fitore absolute e opozitës në të gjithë vendin.

Blendi Fevziu: Kush quhet fitore për ju zoti Meta dhe kush quhet humbje? Ku është kufiri që ndan një fitore me një dështim?

Ilir Meta: Minimumi i fitores është trekëndëshi Tiranë-Durrës-Elbasan. Është i padiskutueshëm.

Blendi Fevziu: Po në qoftë se nuk e fitoni këtë, quhet dështim?

Jonida Shehu: Kjo është fitorja absolute sipas jush?

Ilir Meta: Fitore absolute është nga Saranda, Tropojë, Konispoli e Kukës. Ky vlerësoj që është minimumi.

Blendi Fevziu: Po nëse humbni këtë trekëndësh është dështim?

Ilir Meta: Është diçka që nuk ndodh. Është tre pikësh. Fevzi nuk ka dështim për opozitën në këto zgjedhje. Minimumi i suksesit është fitorja Tiranë-Durrës-Elbasan, fitore e pastër. Nuk ka dështim fare për opozitën, kaq di të them unë.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” kandidon me Belind Këlliçin në Tiranë, Igli Carën në Durrës dhe Luçiano Boçin në Elbasan. Kandidatët e opozitës do të kenë përballë Erion Veliajn në Tiranë, Emiriana Sakon në Durrës dhe Gledian Llatjen në Elbasan./tvklan.al