Meta nga Puka: Të parët kapën pushkën, e ne të mos kapim votën? Pjesëmarrje më 14 Maj

12:19 11/05/2023

Në një takim elektoral të zhvilluar në Pukë së bashku me kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Rrok Dodaj, kreu i PL-së, Ilir Meta ju ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë më 14 Maj.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i PL-së, Ilir Meta është shprehur se koalicioni “Bashkë Fitojmë” përfaqëson opozitën qytetare teksa ka thënë se sipas tij, duhet dënuar korrupsioni që po pret të ardhmen e Shqipërisë.

Ilir Meta: Në 14 Maj ju do të votoni që Puka të mos shuhet, as Kukësi, Dibra e Malësia e Madhe. Të parët tanë kanë kapur pushkën dhe kanë dhënë jetën, e ne të mos kapim votën? Përtojmë ne të kapim votën më 14 Maj për të larguar këtë arrogancë kriminale ndaj qytetarëve? Për të dënuar këtë korrupsion që po pret të ardhmen e Shqipërisë? Prandaj, pjesëmarrje, pjesëmarrje në 14 Maj. Vota është fuqia e dinjiteti juaj, është kujtimi i të parëve tuaj dhe është e ardhmja e fëmijëve tuaj.

Unë jam këtu për të mbështetur kryebashkiakun, Rrok Dodaj, siç jam i bindur për fitoren e Hilë Currit në Fushë-Arrëz. Këtu bëhet fjala për të ndaluar shpopullimin e vendit, që e zbaton Edi Rama. Ne nuk i duam bashkitë të ju japim të fortëve dhe të dhunshmve, por atyre që gjithçka do ta bëjnë me transparencë. Ne përfaqësojmë opozitën qytetare. Në themel të lirisë tuaj dhe të çdo qytetari qëndron vota e lirë ndaj dhe ju bëj thirrje që të gjithë të bëhen pjesë e këtij ndryshimi të madh. Ky korrupsion do të zëvendësohet me transparencë absolute. Bashkitë do të jenë tuajat njëherë e përgjithmonë. Ju bëj thirrje që të gjithë pukjanëve që të bashkojmë forcat dhe ta mbështesim Rrokun në mënyrë që Pukës t’i rikthehet gjallëria./tvklan.al