Meta niset për vizitë shtetërore në Austri

Me ftesë të kreut të shtetit austriak, Alexander Van der Bellen, Presidenti i Republikës, Ilir Meta u nis këtë të hënë për një vizitë shtetërore në Austri.

Presidenti Meta do të pritet gjatë kësaj vizite me ceremoni zyrtare nga Presidenti austriak Alexander Van der Bellen, me të cilin do të ketë bisedime kokë më kokë si dhe në krye të delegacioneve respektive dypalëshe.

Gjithashtu Presidenti Meta do zhvillojë takime me autoritetet e larta të Austrisë./tvklan.al