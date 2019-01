Meta refuzon Gent Cakajn si ministër të Jashtëm: Kandidaturë e papranueshme

Presidenti Ilir Meta ka refuzuar zyrtarisht kandidaturën e qeverisë që Gent Cakajn të jetë ministër i Jashtëm. Në letrën që Presidenti i ka dërguar Kryeministrit Edi Rama, argumenton se Gent Cakaj nuk ka përvojë politike, diplomatike dhe administrative shtetërore.

Meta thotë se posti i ministrit të Jashtëm është i rëndësisë së veçantë, aq më tepër tani që vendi është pjesë e Trojkës së OSBE-së dhe për një vit do të marrë kryesimin e saj. Po kështu, edhe muajt në vijim do të vendoset për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Europian, dhe në këtë drejtim vendi ynë duhet të ketë një politikë të jashtme të fortë.

Nga verifikimet e bëra, Presidenti Meta thekson se Gent Cakaj, në postin e zv/ministrit të Jashtëm ka treguar papërgjegjshmëri në ushtrimin e detyrës dhe nuk ka qenë i pajisur për 7 muaj me certifikatën personale të sigurisë, duke vënë kështu në rrezik informacionin e klasifikuar shtetëror.