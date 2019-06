Meta: Sot me Blushin tim duke shijuar këtë të dielë historike plot diell dhe muzikë

Presidenti Ilir Meta ka vendosur ta kalojë këtë të dielë zgjedhjesh në plazh duke marrë rreze. Ai ka publikuar në rrjetin social Facebook një foto me zëdhënësin e presidencës, Tedi Blushi.

Meta së bashku me Blushin janë duke shijuar diellin në një prej plazheve në vend. Fotoja e publikuar në Facebook-un e Presidentit shoqërohet me një fjali, pa bërë të ditur vendin se ku po pushojnë: Sot me Blushin tim duke shijuar këtë të dielë historike plot diell dhe muzikë.

Qendrat e votimit janë hapur që prej orës 7 të mëngjesit në të gjithë vendin.

Qytetarët shqiptarë votojnë për zgjedhjet vendore, të parat zgjedhje në historinë prej 3 dekadash të Shqipërisë post – komuniste në të cilat opozita nuk merr pjesë./tvklan.al