Meta takon Zaev

Gjatë vizitës zyrtare në Shkup, Presidenti i Republikës Ilir Meta u takua me Kryeministrin e Maqedonisë, Zoran Zaev. Presidenti e përgëzoi Zaev për përparimin e shënuar nga vendi i tij, si dhe vuri në dukje shpresën dhe dëshirën që Marrëveshja e Prespës mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit të përfundojë sa më shpejt dhe me sukses.

“Është me rëndësi përfundimi me sukses i Marrëveshjes së Prespës. Kjo do të mundësonte jo vetëm anëtarësimin zyrtar të Maqedonisë në NATO, por do të ndihmonte edhe marrjen e një vendimi të favorshëm në qershor për procesin integrues europian, duke shënuar sukses për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, paqen dhe stabilitetin e mbarë rajonit tonë”, u shpreh Presidenti Meta.

Presidenti i Republikës theksoi gjithashtu se: “Shqipëria është e angazhuar për respektimin e të drejtave të pakicës maqedonase”, ndërsa vlerësoi se është me rëndësi bashkëpunimi i qeverive të dy vendeve tona në kuadër të Procesit të Berlinit.

Presidenti Meta dhe Kryeministri Zaev theksuan rëndësinë e forcimit të përpjekjeve në rrugën e reformave për çeljen e negociatave qershorin e ardhshëm me Bashkimin Europian. Duke e falenderuar Kryeministrin Zaev për atmosferën pozitive të krijuar për shqiptarët në Maqedoni, Presidenti Meta vuri në dukje kënaqësinë që po merr pjesë në festimet zyrtare e Ditës Kombëtare të Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Shkup.

“Kongresi i Manastirit dhe Alfabeti i Gjuhës Shqipe shënojnë ngjarje tepër të rëndësishme dhe historike, sepse sollën dhe mundësuan bashkimin e shqiptarëve dhe ndihmuan për shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë më 1912-n”, nënvizoi Presidenti i Republikës.

Ndërsa Kryeministri i Maqedonisë Zaev vuri në dukje se Maqedonia tashmë po kalon procese të rëndësishme reformuese duke pasur si objektiv krijimin e një “shoqërie shumetnike për të gjithë” me të drejta dhe trajtim të barabartë për të tërë qytetarët e saj.

“Pas zbatimit të plotë të Marrëveshjes së Ohrit dhe hyrjes në fuqi të ligjit për gjuhën shqipe, përfundimit me sukses të Marrëveshjes së Prespës me Greqinë, kryerjes së reformës në drejtësi, në administratën publike, etj, Maqedonia shpreson të realizojë ëndrrën e saj për anëtarësim në NATO dhe përparimin në procesin integrues europian”, tha Kryeministri Zaev.

Presidenti Meta dhe Kryeministri Zaev ndanë mendime të njëjta përsa i përket nevojës dhe rëndësisë së shtimit të bashkëpunimit ekonomik, infrastrukturor me projekte konkrete si ai i “Korridorit 8” dhe investimeve të ndërsjella, me qëllim zhvillimin ekonomik të dy vendeve e të rajonit tonë dhe rritjen e shpresës për brezat e rinj, që të ardhmen e tyre ta shikojnë e ta ndërtojnë në rajonin e Ballkanit.

Presidenti Meta vlerësoi angazhimin e Kryeministrit Zaev për lidhjen hekurudhore midis dy vendeve tona si investim strategjik për të ardhmen e marrëdhënieve ekonomike e tregtare, jo vetëm për Shqipërinë e Maqedoninë, por me një impakt rajonal./tvklan.al