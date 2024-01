Mete: Brenda këtij viti paga mesatare arrin 900 Euro

15:49 05/01/2024

“Ekonomia në rritje nga turizmi, energjia dhe ndërtimi”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë pret që ekonomia shqiptare të rritet më tej në 2024-ën.

“Mbështetur nga rritja e kërkesës së brendshme, zhvillimi i mëtejshëm i turizmit, ecuria e mirë e sektorit të energjisë dhe ai i ndërtimit. Rritja, pritet të jetë të paktën në nivelet e vitit 2023, ose edhe më e lartë dhe e balancuar me kthesën e pritshme të ekonomisë botërore dhe asaj evropiane”.

Në konferencën e parë për këtë vit, ministri Mete tha se pagat në sektorin publik do të njohin tjetër rritje.

“Nga mesi i vitit 2024 do të ketë një rritje të konsiderueshme të pagave, me synimin që brenda këtij viti të arrijmë pagën mesatare prej 900 Euro në sektorin publik”.

Një rregull i ri është vendosur për taksimin e kalimit të pronësisë, sipas së cilit për çdo vit vjetërsie, çmimi i referencës do të ulet me 1%.

“Do të merret parasysh mosha e ndërtesës. Për një ndërtesë me moshë më të vjetër, për çdo vit vjetërsie do të zbritet çmimi i referencës me 1%, në mënyrë që ato që janë godina më të vjetra të mund të reflektojë çmimi i referencës sa më afër realitetit dhe të ketë një amortizim kur shitet pasuria”.

Mete njoftoi se gjatë 2024-ës do të ketë rishikim të çmimeve të referencës edhe në zonat bregdetare.

“Në linjën e parë bregdetare çmimet janë ndjeshëm më të larta se çmimet e referencës, qasja do jetë zonale, nuk do jetë gjithë qyteti me të njëjtën vlerë, aty ku çmimet janë rritur ndjeshëm do të aplikohet një çmim reference më i lartë”.

Efekti vjetor për financimin e reformës së pagave llogaritet në afro 40 miliardë Lekë.

