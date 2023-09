Michał Probierz trajneri i ri i Polonisë

Shpërndaje







17:14 20/09/2023

Ish-tekniku i Kombëtares U-21 zgjidhet nga federata polake pas largimit të Santos

Polonia ka zgjedhur Mikal Probierzh si trajnerin e ri të kombëtares së futbollit. 51-vjeçari nënshkroi një kontratë për të drejtuar përfaqësuesen në kualifikueset e Kampionatit Europian 2024, si dhe për ato të Botërorit 2026.

Emërimi i tij në stol ka sjellë polemika në Poloni dhe 51-vjeçari kërkon që të kenë besim te e puna e tij. Që nga 4 korriku 2022, Probierzh ka qenë teknik i përfaqësueses polake U21. Ai drejtoi ekipin në 10 ndeshje (pesë fitore, tre barazime dhe dy humbje).

Në konferencë për shtyp, tekniku i ri tregoi objektivat.

“Është e rrallë që ta nisësh punën e të dëgjosh kaq shumë gjëra negative për veten tënde. Atmosfera rreth stafit nuk është shumë e mirë. Kërkoj që të më jepet mundësia për të punuar në mënyrë paqësore, që lojtarët të vijnë me kënaqësi në kampet stërvitore, që të gjithë të përpiqemi për një qëllim: kualifikimin”.

Tekniku theksoi në konferencë për shtyp se do të bëjë ndryshime, por jo revolucion.

“Ne nuk do të bëjmë revolucion dhe nuk do ta heqim Robert Levandovskin nga asnjë pozicion. Ai është kapiteni dhe ne nuk do të shkatërrojmë papritur gjithçka. Në fushë duhet të rrezikojmë më shumë dhe lojtarët duhet të fitojnë duele dhe hapësira të lira. Besoj se do të jetë e mundur të zgjidhet”.

Probierzh ua bëri të qartë futbollistëve që të jenë të përgjegjshëm, pasi fanela e kombëtares ka shumë peshë.

Klan News