Michel: Shkupit e Tiranës, sa më shpejt negociatat me BE-në

Shpërndaje







21:16 16/06/2022

Pendarovski: Shpresoj se BE-ja të mbajë premtimin

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka përsëritur nga Ohri qëndrim e BE-së se, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet sa më shpejt t`i nisin negociatat me BE-në dhe kjo sipas tij, është e rëndësishme jo vetëm për dy vendet, por edhe për gjithë rajonin.

“Duam të zhbllokojmë procesin për fillim të negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Nuk jam i sigurt se si do të jetë rezultati, por jam i sigurt se me të gjithë kolegët do të bëjmë gjithçka që ajo të jetë një mbledhje e suksesshme që të ndërmarrin hapa në të ardhmen”, tha Michel.

Ndërkohë, Presidenti Stevo Pendarovski tha se shpreson që, liderë e BE-së përfundimisht do të përmbushin premtimin e tyre nga Marsi i vitit 2020, gjatë mbledhjes së javës së ardhshme në Bruksel.

“Kushtëzimi për arsye bilaterale, nga ana e një vendi anëtar drejt një vendi kandidat për anëtarësim jo vetëm që e shkel në mënyrë flagrante premtimin për ardhmëri evropian të vendeve nga Ballkani Perëndimor, por mund edhe tërësisht të komprometojë politikës e zgjerimin dhe të shndërrohet në një precedent të rrezikshëm i cili do t’i japë fund këtij procesi i cili me vite ishte konsideruar si politikë më e mirë e jashtme e Unionit”.

Në kuadër të vizitës së tij në vend, Michel ta takuar edhe kryeministrin Dimitar Kovaçevski. Në këtë takim mes tjerash u tha se, integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është çështje me prioritet të lartë.

Klan Macedonia