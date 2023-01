Mickoski: Ndryshimet kushtetuese janë tradhti

Shpërndaje







17:40 07/01/2023

“Në Shkurt shpërbëhet Kuvendi, zgjedhje në Maj”

Kryetari i VMRO – DPMNE-së beson se në muajin shkurt do të votohet shpërbërja e Kuvendit dhe do të shpallen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për realizimin e kësaj, ai pretendon se ka numrat e nevojshëm, pasi sipas tij, shumë deputetë nga LSDM dhe BDI reflektojnë pozicione se dëshirojnë të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Megjithatë, ai refuzoi të shpalosë emra konkret, për të mbrojtur këta persona nga presionet e mundshme partiake.

“Duke pasur parasysh karakterin e BDI-së dhe LSDM-së, duke pasur parasysh prokurorinë dhe gjyqësorin e orkestruar dhe metodat për të cilat janë të gatshëm për t’i mbajtur kolltuqet, unë nuk do të shkoja më tej me emra. Sepse vlerësoj se ajo që na inkurajon neve, do të qëndrojnë deri në fund në pozicionet e tyre për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe kah fundi i muajit janar, më së voni në fillim të shkurtit do të votojmë shpërbërje të Kuvendit, në mesin e muajit shkurt formim të Qeverisë teknike dhe aty diku në gjysmën e dytë të muajit maj zgjedhje”.

Duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve pas liturgjisë solemne qendrore për Krishtlindje në Kishën Ortodokse, Mickoski i ka quajtur tradhti ndryshimet kushtetuese, për përfshirje të bullgarëve në Kushtetutë dhe se ato përçajnë popullin maqedonas.

“Ne nuk dolëm në zgjedhje duke iu premtuar qytetarëve ndryshim të Kushtetutës, nuk dolëm në zgjedhje duke iu premtuar qytetarëve nënshkrim të kapitullimit dhe tradhtisë. Ai që ka nënshkruar atë, duhet të dijë se, nuk ka kushte për ta realizuar atë. Dhe kjo është pikërisht nga ato momente i cili sjell përçarje mes popullit maqedonas, por populli maqedonas është i mençur dhe kur të shihni, të gjitha matjet e opinionit publik, do të shihni se shumicë shumë e madhe, më shumë se e tre e katërta kundërshtojnë një akt të tillë”.

VMRO – DPMNE ka kohë që kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare, por LSDM kundërshton, duke thënë se zgjedhjet duhet të mbahen në vitin 2024, kur edhe është termini i rregullt. Socialdemokratët në reagimin e tyre thonë se Mickoski mbetet peng i Apasievit dhe nën hijen e Gruevskit.

Tv Klan