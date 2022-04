Mickovski: Nuk kam informacion mbi ‘Non Paper-in’ me Bullgarinë

18:20 16/04/2022

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski ka deklaruar se nuk ka informacione mbi përmbajtjen e ‘Non Paper-it’ rreth çështjes me Bullgarinë që ditë parë u përmend nga ministri i jashtëm Bujar Osmani. Sipas Mickoskit, ajo që bën kryeministri Dimitar Kovaçevski dhe ministri i Jashtëm, Osmani është kërcënim ndaj pozicioneve negociuese, duke shtuar se është turpshme që Osmani pranon një marrëveshje e cila njëherë është refuzuar.

“Turpërohem që qytetarët praktikisht paguajnë parë në lloj këtillë të politikanëve të marrin paga dhe të gëzojnë privilegje në shpinë të popullit, i cili mezi ia del në këto kohë krize. Me të vërtetë është e pahijshme për një ministër të Punëve të Jashtme të pranojë diçka që, siç thonë pala bullgare, para tre muajve veç më e kanë refuzuar. Ajo është e njëjtë sikur të flasim për borën e vitit të kaluar”.

Mickoski vlerësoi se qasja e pushtetit sa i përket kontestit me Bullgarinë është destruktive dhe rrezikon gjithë procesin eurointegrues.

“Unë nuk e di se çfarë është kjo strategji dhe kush i mëson në këtë, por nëse mendojnë se në atë mënyrë do të tregohen si politikanë që janë konstruktivë, atëherë kjo është plotësisht në kundërshtim me atë dhe ata na tregojnë destruktivitet komplet dhe shkatërrim të procesit dhe në atë mënyrë drejtpërdrejtë rrezikojnë shanset që populli maqedonas, qytetarët në Maqedoni pa dallim a janë maqedonas, shqiptarë, turq, vlleh, serb dhe të tjerë të marrin mundësi që t’i fillojnë negociatat me Bashkimin Evropian”.

Ministri i Jashtëm, Bujar Osmani ditë më parë deklaroi se ka një dokument si bazë për marrëveshje me Bullgarinë të pranueshme për palën e RMV-së, por e njëjta u refuzua nga Ministria e Jashtme bullgare e cila njoftoi se ka përgatitur një kundër propozim me qëllim përafrimin e qëndrimeve.

