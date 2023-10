Midis Everaldos dhe Salionit, kë do të zgjidhte Aisha?

19:23 14/10/2023

Në episodin që po transmetohet në orën 18:20 në televizionin Klan, ishullorët e Love Island Albania kanë marrë disa pyetje nga publiku.

Ka qenë Aleksandrosi ai që ka shpërndarë pyetjet, ndërkohë që pyetjet e para ishin për çiftin Everaldo dhe Aisha.

Më poshtë keni përgjigjet e tyre:

Pyetje: Aisha nëse në vilë do të ishte Salioni kë do të zgjidhje mes tij dhe Everaldos?

Aisha:“Unë do të zgjidhja Everaldon pasi ai është më i qetë dhe ka më shumë cilësi që unë i kërkoj te një mashkull. Jamë shumë e sigurt se me Everaldon kamë më shumë potencial që të vazhdojmë edhe jashtë lidhjen. Nuk mendoj se kjo do të ndodhte edhe me Salionin.”

Pyetje: Everaldo pse nuk bën më lojëra si më parë?

Everaldo:”Tani dua ti përkushtohem më shumë Aishës, dua ta njohë më shumë atë.”

