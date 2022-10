“Miele”, përsosmëria gjermane në Shqipëri

15:56 25/10/2022

Brandi i njohur për cilësinë, dizajnin dhe jetëgjatësinë

Përsosmëria gjermane në Shqipëri ka një emër që për 17 vite ka marrë vëmendjen që meriton. Dhe jo vetëm kaq… “Miele”, një brand që armët kryesore ka cilësinë, dizajnin dhe jetëgjatësinë ka ndryshuar stilin e jetesës së shumë familjeve shqiptare.

“E them me plot bindje që elektromagjia është kompania që solli ndryshime në tregun e elektroshtëpiakeve në Shqipëri me markën “Miele”. Lider në tregun botëror prej 123 vitesh, është vërtetë cilësia që i paraprin kohës”, shprehet Ledia Sekseni, menaxhere marketingu dhe komunikimi .

Në këtë përvjetor të 17- të, “Miele” vjen me një festë plot surpriza deri në datën 5 Nëntor.

Ledia Sekseni: Për këtë 17-vjetor mirëpresim të gjithë adhuruesit e “Miele” për të përfituar nga uljet ekskluzive në të gjitha kategoritë e produkteve si asnjëherë më parë.”

Të gjithë ata që kanë zgjedhur qoftë edhe një produkt të vetëm “Miele”, dinë të bëjnë diferencën.

Ledia Sekseni: Qasja e klientëve tanë në këto 17 vite ka qenë e tillë: Blerja e parë është gjithmonë produkti ambasador i markës, fshesa me korent dhe vihet re trendi që brenda 1 vit e gjysmë, klientët tanë rikthehen për të kompletuar gjithë kuzhinën. Prej kohës vihet re një qasje drejt produkteve të gatimit, si furra, pianura, aspiratorë të cilat ofrojnë teknologji magjepësese dhe realisht të përsosura në gatim.

Një emër i padiskutueshëm në fushën e pajisjeve elektroshtëpiake, fituese edhe si kompania me e suksesshme në Gjermani, prezente në më shumë se 50 vende të botës, Miele është edhe në Shqipëri si nje ekskluzivitet i kompanisë “Elektromagjia”.

