Mijëra persona i japin lamtumirën 35-vjeçarit

Arkivoli i yllit të futbollit Jose Antonio Reyes kaloi nëpër rrugët e Utrera, në Seville mëngjesin e kësaj të hëne, përpara se të mbahej varrimi i tij.

Ikona e Arsenalit humbi tragjikisht jetën të shtunën, teksa po kthehej me makinë në shtëpinë e tij tek bashkëshortja dhe fëmijët.

Këtë mëngjes, me mijëra dolën në rrugë teksa arkivoli i tij mbahej nga familjarë e miq i mbështjellë me flamurin e klubit të tij të futbollit, ndërsa në majë të arkivolit ishte vendosur një fotografi e dy vajzave, Noelia dhe Triana, ku me shkrim dore ishte shkruar “Babi të dua”.

Varrimi i Reyes u mbajt në Kishën Santa Maria.

Jose Antonio Reyes u shua në moshën 35-vjeçare, kur makina e tij Mercedes Brabus S550V doli jashtë rruge, në afërsi të qytetit të Alcala de Guadaira, pranë Seville të shtunën. Ai po kthehej në shtëpi nga një seancë stërvitore me klubin e tij aktual të futbollit, Extremadura. Automjeti shpërtheu në flakë, ndërsa sipas raportimeve në mediat ndërkombëtare, Reyes dyshohet se udhëtonte me 236 kilometra në orë, përpara se të dilte nga rruga.

Bashkë me të, në aksident gjeti vdekjen edhe kushëriri i tij 23-vjeçar Jonathan Reyes. Ndërsa një tjetër kushëri, Juan Manuel Calderon, pësoi djegie në 60 përqind të trupit dhe u dërgua në spital.

Reyes la pas dy vajza, Nelia 5-vjeçe dhe Triana, 2-vjeç me bashkëshorten e tij Noelia Lopez, si dhe një djalë 11-vjeçar nga një lidhje e mëparshme./tvklan.al