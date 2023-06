Mijëra pjesëmarrës, “Tribeca” vjen ndryshe këtë vit në New York

17:07 05/06/2023

Me një theks te diversiteti në përmbajtje dhe tregime, të mërkurën e 7 Qershorit nis Festivali i Filmit “Tribeca” në New York me momentet kryesore duke përfshirë dokumentarë për aktorin Rock Hudson dhe spikerin e lajmeve Dan Rather.

Nga data 7 Qershor deri më 18 Qershor, gati 70% e filmave artistikë në garë janë me regji të grave si dhe Festivali shfaq 43 kineastë për herë të parë.

Festivali i Filmit “Tribeca” u krijua në vitin 2001 nga aktori amerikan Robert De Niro për të ndihmuar në rigjallërimin e Manhatanit të poshtëm pas sulmeve të 11 Shtatorit në Qendrën Botërore të Tregtisë.

Biografitë dhe dokumentarët biografikë do të jenë të mëdhenj këtë vit. Jane Rosenthal foli mbi një film për lojtarin e bejsbollit Bucky Dent me regji të aktorit David Duchovny dhe dokumentarin për Hudson – një nga figurat e para publike që u nda nga jeta pas sëmundjes së AIDS.

Një program gjithëpërfshirës që kërkon të tregojë histori me ndikim social, duke përfshirë një ekspozitë mbi shfrytëzimin seksual të të burgosurave politikë dhe një përvojë mbi komunitetet me ngjyrë që ndërtuan New Yorku-n. Në total, festivali përfshin më shumë se 600 ngjarje dhe mbi 130,000 njerëz pritet të marrin pjesë.

