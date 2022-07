Mijëra qytetarë në protestën e opozitës

Shpërndaje







23:44 07/07/2022

Berisha: Rama, armiku im. Ky është fillimi i marshit të lirisë

Për afro 2 orë qytetarët e thirrur nga Partia Demokratike dhe “Fronti për shpëtimin e Shqipërisë” protestuan paqësisht në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” nën moton “ Shqipëria në rrezik”. Sali Berisha e shpalli armik Kryeministrin, duke e akuzuar se po punon kundër interesave të shqiptarëve.

“Edi Rama, ne të dy jemi armiq. Ti do vetëm pushtetin kurse unë me këta bura, gra, djem e vajza kemi parim lirinë dhe vetëm lirinë. Ne jemi armiq Edi Rama sepse ti pushtetin e do për të pasuruar veten duke varfëruar e poshtëruar qytetarët ndërsa unë dhe këta protestues këtu, lirinë e duan për të bërë të lirë shqiptarët, për t’iu kthyer atyre dinjitetin. Edi Rama, ne jemi armiq.”

Ndonëse kreu i qeverisë nuk ishte në zyrën e tij, Berisha u kujdes t’i tregonte edhe fundin që tha se e pret nga revolta e shqiptarëve.

“Sot ti ja ke mbathur. Gabim ke bërë. Sot ke blinduar dyert, gabim ke bërë. Ne nuk veprojmë pabesi. Kur të themi mbathja, do t’ja mbathësh. Mos harro o i mjerë se me forcën e idealeve tonë ne thërrmojmë çdo bunker, shkatërrojmë çdo blindë, asgjë nuk na ndal në përpjekjen tonë për liri.U betua para flamurit se votën nuk ia fal. I ke kohërat e numëruara, ne do i presim atij biletën.”

Mbi flamur u betua se do tu rikthejë shqiptarëve dinjitenin përmes votës së lirë.

“Për t’u betuar përpara flamurit të kombit se votën kurrë nuk ta falim pushtetin mbi votën e vjedhur, kurrë nuk ta njohim. Harroje! Mos luaj me votën se jemi të vendosur të mos pranojmë kurrë e jemi të vendosur të bëjmë çdo sakrificë që burrat e gratë e shqiptarët të votojnë me dinjitet e të lirë”

Kryeministrin e akuzoi se ka vjedhur pasuritë e vendit duke e ndarë atë me oligarkët.

“Sarajet e Surrelit i ke ndërtuar kur ke pasur 3-4 mijë euro të deklaruara. Çdo qindarkë e tyre është hajni. Ndërtuesi i tyre fitoi tenderin i vetëm në garë me 99.9% të vlerës, 11 mln euro. Edi Rama me firmat që ke vendosur me vjedhësit, 420 mln euro me Agaçi, Aahmetajn e Veliajn e Kokën keni përvetësuar 120 mln euro deri tani. Këto ditë doli që nga 60 mln euro për djegësin e Tiranës, paratë kanë përfunduar të fshehura në konto pensionistësh që nuk dinë asgjë që ato ekzistojnë. Edi Rama thuaji pak shqiptarëve si ka mundësi që 7 km autostradë Ibe Farë kanë kushtuar sa 10 km tuneli i Kërrabës dhe autostrada Krrabë-Eelbasan 30 mln euro km dyfishi i km në tunel. Ku i çuat paratë? Si u vodhën ato?”

Bashkimin Europain e ftoi të hapë negociatat me Shqipërinë, teksa Edi Ramën e cilësoi vasal të Vuçicit duke kundërshtuar me forcë projektin e ”Ballkanit të Hapur”.

“U bëj thirrje nga kjo tribunë, të hapin negociatat me Shqipërinë, të mos shkojnë shqiptarët për Edi Ramën, i cili do çdo gjë, por jo negociatat, sepse ato do ta nxjerrin atë lakuriq siç është, demoni i pushtetit, kryehajduti i Europës. Ai shndërrohet në një vasal të Vuçiçit, rrethon Kosovën me tensione dhe konflikte, nuk ka interesa shqiptare por të parat ka interesat e Beogradit. Populli shqiptar do i thotë jo Ballkanit të Hapur, jo Ballkanit të Beogradit, jo Ballkanit të Putinit dhe do i thonë po Procesit të Berlinit, rrugës tonë drejt Europës.”

Një mesazh të fundit dha edhe për ata qytetarë të cilët nuk iu bashkuan protestës.

“Atyre që kanë rënë në heshtje: Ngrihuni dhe ju bashkohuni me ne, heshtja është e imponuar, shqiptarët sot kanë nevojë më shumë se kurrë për dashurinë tonë, për besimin tonë, ndaj ju ftoj të brohorasim: E duam Shqipërinë, të bukurën e dheut. Rroftë Shqipëria! Zoti e bekoftë kombin dhe flamurin e saj.”

Protesta u mbyll me fjalimin e Berishës, i cili më pas iu drejtua makinës së tij për t’u larguar, ndërsa qytetarët u larguan pa krijuar asnjë incident. Për garantimin e mbarëvajtjes së protestës u angazhuan rreth 1 mijë forca policie.

Tv Klan