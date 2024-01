Mijëra qytetarë protestojnë në Francë kundër rregullave të emigracionit

12:09 22/01/2024

Me rregullat e reja emigrantëve u vështirësohet marrja e familjarëve dhe vonohet aksesi për ndihmë sociale

Mijëra qytetarë protestuan pranë Kullës Eiffel kundër ligjit të emigracionit të miratuar së fundmi në Francë. Me legjislacionin e ri emigrantëve u vështirësohet marrja e familjarëve dhe u zgjatet periudha për të fituar akses në ndihmë sociale.

Qeveria franceze fillimisht kishte thënë se ky do të ishte një legjislacion që do ta bënte më të lehtë për emigrantët që punojnë në sektorë ku mungon fuqia punëtore veçanërisht në ndërtim dhe bujqësi, të marrin një leje qëndrimi, por gjithashtu do ta bënte më të lehtë për të dëbuar emigrantët e paligjshëm.

Disa punëtorë të huaj që janë pa dokumente iu bashkuan protestës, përfshirë Talibe Drame nga Mali, i cili punon në sektorin e ndërtimit. Ai thotë se ndihet i shfrytëzuar nga punëdhënësit.

“Unë nuk kam sigurime sociale. Kjo është vërtet e vështirë. Kur punojmë, mund të keqtrajtohemi, sepse kemi frikë se mund të humbasim vendet e punës. Kur punojmë, orët jashtë orarit që bëjmë mund të mos paguhen dhe ne nuk mund të ankohemi. Ankohesh, pushohesh dhe largohesh nga vendi i punës. Kjo nuk është normale”.

Një tjetër emigrant i huaj ankohet për kushtet e këqija të punës dhe pagesat e vonuara.

“Akomodimi nuk është i mirë dhe shefi nuk më jep ushqim. Është ushqim i prishur, ata japin ushqim të prishur. Kjo nuk është mirë. Ata japin ushqim vetëm një herë në ditë.”

Francezët janë krenarë prej kohësh që kanë një nga sistemet më te mira te ndihmës sociale në botë, duke i ndihmuar emigrantët e huaj të paguajnë qiranë ose të kujdesen për fëmijët e tyre. Por së fundmi e djathta ekstreme dhe disa konservatorë, kanë argumentuar se vetëm francezët duhet të kenë këto përfitime.

