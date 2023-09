Mikrobakteri për lentet inteligjente

10:19 20/09/2023

Do të karikohen nga një reaksion kimik që lind nga lotët

Ideohet mikrobateri për lentet e kontaktit inteligjente, që nëpërmjet një enzime në lot gjeneron elektricitet falë një reaksioni kimik. Idea avantguard për krijimin e lenteve prej kohësh është në fokusin e kërkuesve, por universiteti i Singaporit duket se ka arritur një rezultat konkret.

Vështirësia më e madhe ka qenë karikimi i këtyre minipajisjeve. Por ekipi i kërkuesve në fjalë ka ideuar një mikropajisje prej gjysëm milimetri, që do furnizoje smart-lentet nëpërmjet një reaksioni kimik që lind nga lotët. Përdorimi i lenteve inteligjente ka si qëllim jo vetëm fushën e spiunazhit, por mbi të gjitha atë mjekësore, kryesisht në monitorimin e nivelit te glukozës, diagnostikimin e kancerit, por edhe të shkrepë foto me sy.

Deri me tani bateria që do implantohet ne sy është testuar në kopjen e një syri njerëzor të realizuar në laborator dhe ka rezultuar me sukses. Megjithatë priten përmirësime të mëtejshme për të kaluar në fazat më të avancuara të testimeve.

Klan News