Milaim Zeka: Jam dëbuar nga puna pas 40 viteve si gazetar, asnjë koleg nuk më ka mbështetur

Shpërndaje







10:39 24/10/2022

Milaim Zeka, gazetari i njohur, ndau në një video-telefonatë në “Aldo Morning Show” në Tv Klan mendimin e tij lidhur me protestën e pedagogëve për pagat. Zeka shprehet pro kësaj, ndërsa Aldo e vendos përballë situatës nëse ata do ta mbështesnin gazetarin në rast se ai do të kërkonte një favor të tillë. Nisur nga kjo, ai rrëfen momentin kur është larguar nga puna dhe nuk ka gjetur mbështetjen e kolegëve.

Aldo: Nëse ti si gazetar do kërkoje rritje rroge, do kërkoje një shpërblim për X gjë, a do ishin këta pedagogë unison me ty? Se tani më fal, më jep të të jap është kjo gjëja apo jo? Kur ti s’e bën për mua, si do e bëj unë për ty?

Milaim Zeka: Aldo, cila është arsyeja që ne shqiptarët vetëm ne i këndojmë individët? Pse i këndojmë Oso Kukës, Bajo Topullit, Ismail Qemalit? Sepse populli shqiptar 2000 vite ka adoptuar, ka bërë rezistencë në forma individuale. Ne kemi luftuar si individë, por si kolektivitet jemi për faqe të zezë.

Aldo: Këtë thuaj.

Milaim Zeka: Kjo është njësoj për protestat. Nesër të nxjerrësh dikë nga puna, qoftë në universitet, qoftë në televizion, pjesa dërrmuese e kolegëve duartrokasin, thonë ja e nxorën. Unë për shembull, vetë jam dëbuar nga puna pas 40 viteve si gazetar, jam nxjerrë nga puna nga Radio Televizioni i Kosovës për shkak të mendimeve të mia kritike që i kisha ndaj qeverive dhe asnjë koleg nuk më ka mbështetur.

Aldo: Ti do e bësh tani për kolegët e tu? Jo?

Milaim Zeka: Absolutisht,të gjithë i kam mbështetur si në Shqipëri, si në Kosovë, madje i mbështes edhe ata që kanë qenë kundër meje./tvklan.al