Milan eliminohet nga Champions, kalon Atletico Madrid

23:31 07/12/2021

Inter humbet ndaj Real në Madrid

Milan nuk i rezistoi Liverpoolit në San Siro. Kuqezinjtë shënuan të parët por pësuan për gabimet e tyre. Anglezët fituan ndeshjen 2-1. Grupin e kaloi Atletico Madrid që fitoi 1-0 me Porton.

PSG dhe Manchester City kaluan grupin e Champions League. Në ndeshjet e fundit të grupit PSG fitoi me Club Bruge 4-1 me 2 gola nga Mbappe dhe dy nga Messi. Man City humbi 2-1 me Leipzig por kjo nuk i cënoi vendin e parë.

Ajax kaloi me pike të plota, e ndoqi në vendin e dytë Sporting Lizbona, ndërsa Borussia Dortmund nuk do të vazhdojë më tej në Champions League.

Real Madrid fitoi 2-0 me Interin. Spanjollët kualifikohen si të parët në grup ndërsa Inter në vend të dytë.

Skuadrat që përfunduan në vendin e tretë në grup do të zbresin në Europa League.

Sherif Tiraspol, Porto, Borussia Dortmund, Leipzig do të vazhdojnë aventurën europiane në Play Off të kompeticionit të dytë për klubet europiane.

Tv Klan