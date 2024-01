Milan eliminohet nga kupa

23:55 10/01/2024

Kualifikohen Lazio dhe Atalanta

Pas Çempions Ligës, Milan mbetet edhe jashtë Kupës së Italisë. Kuqezinjtë u mundën në Milano 2 me 1 nga Atalanta, e cila tashmë do të luajë me Fiorentinën.

Në sfidën tjetër të kësaj të mërkure, Lazio fitoi 1 – 0 derbin e kryeqytetit me Romën, duke siguruar gjysmëfinalen e Kupës së Italisë.

Një penallti në pjesën e dytë vendosi takimin. Lazio do të përballet me fituesin e ndeshjes Juventus – Frozinone.

