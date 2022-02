Milan fiton derbin

21:33 05/02/2022

Diferenca me Inter tani është vetëm 1 pikë

Milan fitoi derbin me Inter, duke e çuar në 1 pikë diferencën me zikaltërit kryesues në renditje. Skuadra e Stefano Pioli triumfoi me përmbysje 2 – 1 këtë të shtunë, duke bërë më të fortë garën për titullin kampion. Zikaltërit shënuan në pjesën e parë me Perisic, pasi krijuan më shumë mundësi para portës së Milan.

Në të dytën heroi ishte Giroud, i cili e niste si titullar një ndeshje pas 1 muaji. Francezi shfrytëzoi rastet e paraqitura dhe realizoi golat për kuqezinjtë brenda pak minutash, duke sjellë festën e Milan që ndërpret serinë prej 14 takimesh pa humbje të Inter.

Nga kjo ndalesë e ekipit të Simone Inzaghi mund të përfitojë edhe Napoli që do të luajë të dielën në fushën e Venezia për javën e 24 të Serie A.

