Milan fiton dhe mban kreun

23:00 08/05/2022

Sukses me përmbysje në Verona

Milan fitoi me përmbysje 3-1 takimin në fushën e Veronës. Protagonist ishte Tonali me 2 gola të realizuar. Një sukses që e mban në vendin e parë me 2 pikë diferencë me Interin.

Serie A ka edhe 2 javë për të zhvilluar.

Tv Klan