Milan fiton me vështirësi ndaj Frosinone

Shpërndaje







23:03 03/02/2024

Kuqezinjtë forcojnë pozitat në vendin e tretë

Milani ka arritur me shumë vështirësi që të marrë tre pikët në fushën e Frosinones. Kuqezinjtë kaluan të parët në avantazh me Zhiru në minutën e 17-të, por 7 minuta më pas Sule barazoi me penallti, ndërsa në pjesën e dytë Frosinone përmbysi rezultatin me golin e Macitelit.

Megjithatë skuadra e Piolit arriti të shënonte dy herë më Gabia dhe Joviç duke ripërmbysur shifrat. Pas fitores 3-2 Milani arriti në kuotën e 49-pikëve, duke ruajtur shpresat për një afrim me kreun e renditjes.

Tv Klan