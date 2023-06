Milan gjen akordin për Loftus-Cheek

23:52 27/06/2023

Mesfushori anglez do të transferohet për shumën e 21.5 mln Eurove, për kontratë deri në 2028

Ruben Loftus-Cheek do të jetë goditja e parë e Milanit në këtë merkato verore. Kuqezinjtë kanë arritur akordin me Chelsean për mesfushorin anglez, i cili ndiqej prej kohësh, raporton Sport Mediaset. Loftus-Cheek, i cili ka ende një vit në kontratën e tij me blutë, do të blihet për 21.5 mln Euro, ndërsa italianët tentuan që ta huazonin e më pas të kishin të drejtën e blerjes.

27-vjeçari mund të luajë si mesfushor anësor, por edhe si trekuartist. Ai do të firmosë deri në 2028, ku do të përfitojë 4 mln Euro neto në sezon. Shumicën e karrierës e ka kaluar te blutë e Londrës, ndërsa ka qenë i huazuar te Crystal Palace dhe Fulham.

Në total, ka luajtur 155 takime me Chelsea, ku ka shënuar 13 gola në sezonin e kaluar, luajti 33 sfida me anglezët në të gjitha kompeticionet, ndërsa nuk shënoi asnjë gol.

