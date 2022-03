Milan – Inter luajnë në kupë

18:00 01/03/2022

Ndeshja vlen shumë edhe për moralin në kampionat

Sfida mes Milan dhe Inter nga kampionati kalon në kupë. Sot në mbrëmje do të luhet gjysmëfinalja e parë. Në derbet e këtij sezoni Milan ka fituar një, ndërsa tjetri u mbyll në barazim.

Në San Siro pritet të jenë rreth 56 mijë shikues, 75% e kapacitetit, aq sa lejohet nga autoritetet. Stefano Pioli do të mbështet sërish te Giroud në krye të sulmit të kuqezinjve, i cili ka shënuar 10 gola këtë sezon edhe pse ka patur më pak minuta. Simone Inzaghi do të kërkojë golin me dyshen Dzeko – Lautaro Martinez.

Rezultati i takimit vlen edhe për moralin në Serie A ku lufta e kreut është tepër e fortë, pasi për ndeshjen e kthimit ka kohë, sepse do të luhet më 20 Prill.

Tv Klan