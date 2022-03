Milan mban kreun e Serie A

Shpërndaje







23:50 19/03/2022

Tjetër barazim për Inter

Milani fitoi me rezultatin 1-0 sfidën në transfertë më Kaljarin. Goli i Benaser në pjesën e dytë e mban të vetëm në krye të Serie A ekipin e Piolit. Ndërsa Inter u ndal në barazim 1-1 me Fiorentinën në San Siro.

Miqtë realizuan të parët me Torreira, ndërsa ziklatrit barazuan me Dumfris. Në vend të dytë mbetet Napoli që fitoi me përmbysje 2-1 takimin me Udinezen në stadiumin “Diego Maradona”.

Tv Klan