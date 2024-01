Milan mban në presion Interin kryesues

12:36 15/01/2024

Giroud e Hernandez zhysin në krizë Romën, blindojnë zonën e Champions

Eliminimi nga Kupa e Italisë është kapërdirë siç duhet te Milani. Kuqezinjtë mbajnë ecurinë pozitive në kampionat, për të qenë kështu në garë të plotë për titullin kampion. Maksimumi i pikëve i marrë përballë Romës, një prej rivalëve më të fortë në luftën për zonën e lartë të renditjes me rezultatin 3-1 ka rikthyer qetësinë në kampin e Stefano Piolit.



“Sezoni është ende shumë i gjatë dhe kemi ende mundësinë të tregojmë se jemi një skuadër cilësore që mund të sfidojë për tituj. Ne duhet të përqendrohemi te vetja dhe objektivi është i qartë, duam të bëjmë më mirë në fazën e dytë. Tani duhet të shkelim pedanën e gazit.”



Olivier Giroud shënoj sërish, me francezin që arriti shifra të dyfishta të golave në sezonin e tretë radhazi në kampionatin italian. Lojtari i fundit që e bëri këtë para tij ishte Alexandre Pato. Giroud ishte protagonist edhe tek goli i sigurisë, me autor Teo Hernandes. Mbrojtësi është përfshirë direkt në 50 gola në pesë ligat kryesore të Europës, me 27 realizime dhe 23 asistime.

Tashmë kreu i kampionatit është vetëm 8 pikë larg, hendek që Milan shpreson ta ngushtojë. Me 42 pikë ata gjenden në vendin e tretë, të distancuar ndjeshëm nga rivalët për zonën Champions League. Ndërkaq, humbja thellon krizën e Romës, pasi nuk fiton prej tre takimesh, ku ka grumbulluar vetëm një pikë.

