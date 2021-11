Milan pëson humbjen e parë në Serie A

23:41 20/11/2021

Mposhtet 4-3 nga Fiorentina. Fiton Juventus

Milan pësoi humbjen e parë në Serie A për këtë sezon. Në fushën e Fiorentinës, kuqezinjtë u mundën 4-3. Fillimisht skuadra vendase dominoi lojën duke shënuar golin e parë nga një gabim i portierit të Milan.

Goli i dytë erdhi në fundin e pjesës së parë me një goditje perfekte të Saponara. Në të dytën Fiorentina shënoi sërish me Vlahoviç.

Dy golat e Ibrahimoviç krijuan idenë se Milan do të kthente lojën, por Fiorentina realizoi edhe të katërtin. Goli i tretë i Milan ishte një autogol. Më herët Juventus mposhti Lazion me 2 penallti të realizuara nga Bonuçi ndërsa Atalanta fitoi 5-2 me Specian.

Tv Klan