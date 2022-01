Milan shkon në çerekfinalen e Kupës së Italisë

Shpërndaje







23:48 13/01/2022

Në garë për trofeun mbetet edhe Fiorentina

Milan arriti në çerekfinalet e Kupës së Italisë ku duhet të presë akoma për kundërshtarin. Objektivi u arrit pas 120 minutash lojë në sfidën me Xhenoan që u dorëzua në pjesët shtesë.

Sfida u mbyll me rezultatin 3 – 1. Fiorentina siguroi çerekfinalen e Kupës së Italisë ku do të përballet me Atalantën. Suksesi 5 – 2 ndaj Napolit kualifikoi skuadrën toskane. Në sfidën e luajtur të enjten u deshën e pjesët shtesë.

Tv Klan